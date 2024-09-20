Майже по всій території України оголошено тривогу: в чому причина

Зазначимо, що перші ударні безпілотники росіян було зафіксовано 19 вересня о 20:48. Тоді групу "Шахедів" помітили у Сумській області, які рухались курсом на Ромни. Після цього кількість БпЛА у повітряному просторі України збільшувалося.

Згідно останньої інформації, станом на 02:34 існує ракетна небезпека зі сходу. Крім того, військові о 02:55 оновили рух ворожих дронів, зокрема:

БпЛА у Сумській області курсом на Полтавську;

БпЛА у Чернігівській курсом на Київську область;

БпЛА у Кіровоградській курсом на Вінницьку;

дрони у Вінницькій тримають курс на Хмельницьку область;

і безпілотники у Дніпропетровській області летять до Запорізької.

Оновлено о 03:12

У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголошено відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:05 мапа тривог майже уся помічена червоним кольором.