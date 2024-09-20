Майже по всій території України оголошено тривогу: в чому причина

В ніч з 19 на 20 вересня повітряну тривогу оголошено майже по всій території України. Причиною стали загроза застосування ворожих дронів та ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Зазначимо, що перші ударні безпілотники росіян було зафіксовано 19 вересня о 20:48. Тоді групу "Шахедів" помітили у Сумській області, які рухались курсом на Ромни. Після цього кількість БпЛА у повітряному просторі України збільшувалося.
Згідно останньої інформації, станом на 02:34 існує ракетна небезпека зі сходу. Крім того, військові о 02:55 оновили рух ворожих дронів, зокрема:
У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на 03:05 мапа тривог майже уся помічена червоним кольором.
Нагадаємо, минулої ночі, з 18 на 19 вересня, російські окупанти двічі за ніч обстріляли Харків. Для атак ворог використовував КАБи. Детальніше про атаку читайте в матеріалі РБК-Україна.
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