Майже всі мешканці Миколаївської області повернулися додому, - глава ОВА

Кім заявив, що до повномасштабного вторгнення у Миколаєві проживали 460 тисяч людей. Однак після 24 лютого минулого року населення зменшилося до 200 тисяч. Нині ж у місті перебувають понад 400 тисяч людей.

"З 11 листопада (2022 року - ред.), коли звільнили правобережжя Дніпра (в Херсонській області - ред.) та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, - понад 400 тисяч, при довоєнній чисельності міста 460 тисяч. Тобто майже всі повернулися. У регіоні також майже всі повернулися, тому в нас затори, життя, собаки, діти, сонце, життя відновлюється", - додав очільник ОВА.

За його словами, для тих, хто повертається, в області розгортають модульні будинки, які швидко монтуються. Таке тимчасове житло використовують, поки люди відновлюють власне.

Загалом у Миколаївській області зруйновано близько 14 тисяч об’єктів. На запитання, скільки коштів необхідно для відновлення, голова Миколаївської ОВА заявив, що йдеться про десятки мільярдів євро.

"Близько 14 тисяч об’єктів зруйновано чи пошкоджено по області, по місту також дуже багато. Вони всі зафіксовані, але технічно провести експертизу неможливо. Але якщо брати збитки лише, наприклад, екологічні, це більше ніж мільярд євро нарахували екологи... З цього можна зробити висновок, що збитки будуть десятки мільярдів євро і більше, тому що руйнування дуже і дуже об’ємні по всьому регіоні", - наголосив Кім.

Нагадаємо, від 10 квітня в Миколаївській області змінено комендантську годину та встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.

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