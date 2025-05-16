"Майже воєнна економіка": оборонна промисловість ЄС має намір створити конкуренцію США

"Я не сумніваюся, що в майбутньому Європа знайде спосіб" створювати оборонні гіганти за допомогою злиттів і поглинань, сказав він. Але консолідація займе час, і її доведеться починати зі спільних підприємств і партнерств. "Це потрібно робити поступово", додав Чінголані.

Компанія Leonardo, найбільшим акціонером якої є італійська держава, вже формує партнерства з метою спрощення оборонного сектору та мінімізації дублювання інвестицій.

Переговори про створення європейського лідера в галузі космосу і супутників з авіабудівником Airbus і французькою аерокосмічною фірмою Thales просуваються за "дорожньою картою", сказав Чінголані. Цей крок - розглянутий як тестовий випадок для європейської консолідації - спрямований на те, щоб краще конкурувати з домінуючою компанією Ілона Маска SpaceX.

Окреме спільне підприємство з німецькою Rheinmetall з відновлення парку бронетехніки в Італії принесе значні вигоди, сказав він. Партнерство, сформоване торік, може бути розширене, сказав Чінголані, підтвердивши, що СП зробило необов'язкову заявку на оборонний підрозділ Iveco Group.

За його словами, автомобілі, які з'являться в результаті партнерства з Rheinmetall, будуть "більш цифровими, більш взаємопов'язаними, більш сумісними, більш швидкими та ефективними", ніж конкуруючі моделі. "Ми будемо виробляти машини, які відкриють набагато більший ринок".

Винищувачі

63-річний Чінголані був міністром енергетики Італії при колишньому прем'єр-міністрі Маріо Драгі, перш ніж очолити Leonardo два роки тому.

Він сказав, що відкритий для співпраці між конкуруючими програмами винищувачів наступного покоління в Європі - великобюджетними проєктами, які обійдуться в десятки мільярдів євро. Будь-які рішення залишаються за урядами, додав він, повторивши попередні коментарі голів партнера BAE Systems і Airbus, який очолює конкуруючий проєкт.

Прагнення генерального директора Leonardo об'єднати оборонний сектор збігається з широкомасштабними зусиллями зі зміцнення військового потенціалу регіону після вторгнення Росії до України 2022 року та посиленням вимог США за президента Дональда Трампа до союзників по НАТО збільшити видатки.

За словами Чінголані, Європа залишається "занадто роздробленою" в питаннях оборони, маючи надлишок платформ для винищувачів, танків і вертольотів, а також 27 різних національних армій.

"Ми повинні прокинутися, ми повинні створити свого роду європейський оборонний простір, ми повинні посилити співпрацю між оборонними компаніями", - сказав він. Континент має стати сильнішим, щоб стати "міцнішим, надійнішим партнером" в альянсі НАТО, сказав він.

Конкуренція зі США

У той час як Чінголані виступає за більш скоординований європейський оборонний сегмент, компанія також прагне розширитися в США через свій публічний підрозділ Leonardo DRS Inc. Він сказав, не вдаючись у подробиці, що, оскільки Трамп збільшує витрати на оборону, Leonardo планує поліпшити виробництво в США і зміцнити свої структури.

"США працюють дуже добре, і ми співпрацюємо з гарячих тем", - сказав він. "Є кілька програм, які мають дуже стратегічне значення для майбутнього, і які ми обговорюємо зараз", - сказав Чінголані.

Зростання акцій оборонних компаній

Генеральний директор Leonardo спостерігав за підйомом вартості акцій Leonardo на тлі буму військових витрат по всьому світу. Цього року акції зросли більш ніж на 80%, що є п'ятим найкращим показником серед компаній, що входять до індексу Stoxx Europe 600. Шість лідерів зростання і сім із перших восьми - це оборонні компанії.

Регіон відреагував на вимоги Трампа щодо збільшення витрат демонстрацією солідарності та величезною хвилею грошей.

Європейський Союз планує надати 150 млрд євро кредитів і дозволити державам-членам витратити додатково 650 млрд євро на оборону, не порушуючи бюджетних правил. Велика Британія переносить допомогу з метою розвитку на свої військові потреби, а Німеччина має намір порушити традицію, послабивши конституційні обмеження на запозичення для переозброєння.

Чінголані заявив, що він уже побачив сплеск замовлень після різкого збільшення витрат на оборону, викликаного глобальною напруженістю.

"Ми перебуваємо майже в стані воєнної економіки, і оборонна промисловість, безумовно, в цьому бере участь", - сказав він. "Очевидно, що нам потрібні повні інвестиції в оборону, тому що ми перебуваємо під загрозою".