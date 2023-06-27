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Майже вдвічі. В Україні підняли тарифи на світло для бізнесу: які ціни будуть з 1 липня

Фото: український бізнес більше платитиме за світло (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Тарифи на електроенергію для бізнесу зростуть з 1 липня 2023 року, причому майже вдвічі у вечірні години. Рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора.

Сьогоднішнім рішенням збільшено граничну ціну. Зазначимо, до кінця червня діють такі прайс-кепи для бізнесу:

  • у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) - 2 000 грн/МВт-год
  • у години максимального навантаження (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-ч

З 1 липня години мінімального навантаження залишаються тими ж, а максимального - зсуваються на вечірній пік з 19:00 до 23:00. Також вводиться тариф для денних годин.

Відповідно, прайс-кепи будуть наступними:

  • нічний період з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 00:00 - 3000 грн/МВт-год (підвищення на 50%)
  • денний період з 07:00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-год (підвищення на 40%)
  • вечірній пік з 19:00 до 23:00 - 7200 грн/МВт-год (підвищення на 80%, майже вдвічі)

Обмеження цін на електроенергію для бізнесу діє з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацювала модель оптового ринку.

Далі зростання тарифів на холодну воду?

Регулятор розглядав підвищення тарифів на воду ще наприкінці травня. Однак тоді запустили процедуру перегляду прайс-кепів на електроенергію, оскільки на ринку фіксувалося коливання ціни.

Тоді під час розрахунку нових тарифів на воду закладалася ціна на електроенергію для бізнесу на рівні 3,20 грн за кВт-год. Очевидно, після підвищення прайс-кепів буде проведено нові розрахунки і, можливо, тарифи на водопостачання та водовідведення піднімуть ще більше, ніж планувалося у травні.

Станом на 27 червня на порядку денному засідань НКРЕКП немає цього питання.

Водоканали просять підвищити ціни з 1 липня в середньому хоча б на 33%. І це мінімальні розрахунки, що допоможуть системі водопостачання нормально функціонувати.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року в Україні підвищили тариф на світло для побутових споживачів до 2,64 грн за кВт-год. Платіжки із новими цінами українці отримають у липні. РБК-Україна розповідало, як заощадити на оплаті за електроенергію.

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