Майже третина території України потребує розмінування, - МВС

Близько 30% території України потребує розмінування. Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ.

"Наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування", - заявили в МВС.

У поліції нагадали, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНС. Вони проводять стабілізаційні заходи: розмінують території, проводять зачистки, фіксують військові злочини та працюють із місцевим населенням.

"Війна – суцільне порушення прав людини. З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з тотальним насильством: вбивства, тортури, сексуальні злочини, полон, депортація, фільтрація, руйнація цивільної та критичної інфраструктури", - наголосили у міністерстві.