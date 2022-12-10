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Майже третина території України потребує розмінування, - МВС

Фото: третина території України потребує розмінування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 30% території України потребує розмінування. Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ.

"Наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування", - заявили в МВС.

У поліції нагадали, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНС. Вони проводять стабілізаційні заходи: розмінують території, проводять зачистки, фіксують військові злочини та працюють із місцевим населенням.

"Війна – суцільне порушення прав людини. З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з тотальним насильством: вбивства, тортури, сексуальні злочини, полон, депортація, фільтрація, руйнація цивільної та критичної інфраструктури", - наголосили у міністерстві.

Раніше ми писали, що сьогодні, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни , що дрейфує біля берега Чорного моря.

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