Майже тисяча окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 22 жовтня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 293830 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків та 19 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося близько 80 бойових зіткнень.
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