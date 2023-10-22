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Почти тысяча оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 293830 (+980) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 5081 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 9631 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 7032 (+15) ед,
  • РСЗО - 825 (+3) ед,
  • средства ПВО - 549 (+1) ед,
  • самолетов - 320 ед,
  • вертолетов - 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5339 (+9),
  • крылатые ракеты - 1535 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
  • специальная техника - 991 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

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Война в Украине