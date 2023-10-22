Почти тысяча оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.
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