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Майже тисяча вбитих росіян за добу. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

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Україна, Середа 28 червня 2023 08:18
Майже тисяча вбитих росіян за добу. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 28 червня, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 227 100 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 ББМ і 6 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4036 од,
  • бойових броньованих машин - 7847 (+13) од,
  • артилерійських систем - 4089 (+6) од,
  • РСЗВ - 627 (+1) од,
  • засоби ППО - 387 (+1) од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),
  • крилаті ракети - 1261 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 563.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, окупанти і далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах, там тривають важкі бої. Протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ має ініціативу під Бахмутом, а також українські військові успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямах. Крім того, Сили оборони можуть проводити операції на територіях, затоплених внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.

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