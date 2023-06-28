Майже тисяча вбитих росіян за добу. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 28 червня, склали 930 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 227 100 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 ББМ і 6 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 од,
- бойових броньованих машин - 7847 (+13) од,
- артилерійських систем - 4089 (+6) од,
- РСЗВ - 627 (+1) од,
- засоби ППО - 387 (+1) од,
- літаків - 314 од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),
- крилаті ракети - 1261 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2) од,
- спеціальна техніка - 563.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, окупанти і далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямах, там тривають важкі бої. Протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.
При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ має ініціативу під Бахмутом, а також українські військові успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямах. Крім того, Сили оборони можуть проводити операції на територіях, затоплених внаслідок російського підриву Каховської ГЕС.
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