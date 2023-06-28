Почти тысяча убитых россиян за сутки. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро среды, 28 июня, составили 930 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 227100 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 ББМ и 6 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 227100 (+930) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4036 ед,
- боевых бронированных машин - 7847 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 4089 (+6) ед,
- РСЗО - 627 (+1) ед,
- средства ПВО - 387 (+1) ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 308 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3499 (+7),
- крылатые ракеты - 1261 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2) ед,
- специальная техника - 563.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
При этом, как отмечают в Институте изучения войны, у ВСУ есть инициатива под Бахмутом, а также украинские военные успешно наступают на Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, Силы обороны могут проводить операции на территориях, которые были затоплены в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
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