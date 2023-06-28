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Почти тысяча убитых россиян за сутки. Генштаб обновил потери РФ в Украине

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Украина, Среда 28 июня 2023 08:18
Почти тысяча убитых россиян за сутки. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 28 июня, составили 930 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 227100 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 ББМ и 6 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 227100 (+930) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4036 ед,
  • боевых бронированных машин - 7847 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 4089 (+6) ед,
  • РСЗО - 627 (+1) ед,
  • средства ПВО - 387 (+1) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3499 (+7),
  • крылатые ракеты - 1261 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2) ед,
  • специальная техника - 563.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

При этом, как отмечают в Институте изучения войны, у ВСУ есть инициатива под Бахмутом, а также украинские военные успешно наступают на Запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, Силы обороны могут проводить операции на территориях, которые были затоплены в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

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