Майже у половині областей України оголосили тривогу: в чому причина (відбій)

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти намагалися атакувати низку регіонів України безпілотниками. Сигнал тривоги через загрозу оголошували в тому числі, у Києві.

Проте зазначимо, що у Миколаєві на тлі атаки дронів було чути вибухи. Через деякий час місцева влада поінформувала про пожежу, пошкодження магазину і одного постраждалого.

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