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Почти в половине областей Украины объявили тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: для Украины есть угроза обстрела (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 16 февраля, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной является угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"ВНИМАНИЕ! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 04:33.

Обновлено в 04:55

Во многих областях объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты пытались атаковать ряд регионов Украины беспилотниками. Сигнал тревоги из-за угрозы объявляли в том числе, в Киеве.

Однако отметим, что в Николаеве на фоне атаки дронов были слышны взрывы. Через некоторое время местные власти проинформировали о пожаре, повреждении магазина и одном пострадавшем.

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