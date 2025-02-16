Почти в половине областей Украины объявили тревогу: в чем причина (отбой)

Напомним, что этой ночью российские оккупанты пытались атаковать ряд регионов Украины беспилотниками. Сигнал тревоги из-за угрозы объявляли в том числе, в Киеве.

Однако отметим, что в Николаеве на фоне атаки дронов были слышны взрывы. Через некоторое время местные власти проинформировали о пожаре, повреждении магазина и одном пострадавшем.

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