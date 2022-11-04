Почти половина объектов в Украине уже с отоплением, - Шмыгаль

В Украине отопление подключено к 46% объектов. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Среди отапливаемых объектов школы, больницы и жилые дома. К примеру, в Киеве с отоплением сейчас 78% зданий. "В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Мы готовимся к любым сценариям, накапливаем оборудование для генерации энергии в случае чрезвычайных ситуаций", - заявил Шмыгаль.