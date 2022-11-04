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Почти половина объектов в Украине уже с отоплением, - Шмыгаль

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 16:30
Почти половина объектов в Украине уже с отоплением, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

В Украине отопление подключено к 46% объектов. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Среди отапливаемых объектов школы, больницы и жилые дома. К примеру, в Киеве с отоплением сейчас 78% зданий.

"В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Мы готовимся к любым сценариям, накапливаем оборудование для генерации энергии в случае чрезвычайных ситуаций", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что в среду, 2 ноября, в Запорожье начался отопительный сезон. Запуск отопления производится в тестовом режиме.

А 4 ноября отопительный сезон должен стартовать в Тернополе.

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Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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