Почти половина объектов в Украине уже с отоплением, - Шмыгаль
Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
В Украине отопление подключено к 46% объектов. Больше всего в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Среди отапливаемых объектов школы, больницы и жилые дома. К примеру, в Киеве с отоплением сейчас 78% зданий.
"В подземных газохранилищах достаточно ресурса. Мы готовимся к любым сценариям, накапливаем оборудование для генерации энергии в случае чрезвычайных ситуаций", - заявил Шмыгаль.
Напомним, что в среду, 2 ноября, в Запорожье начался отопительный сезон. Запуск отопления производится в тестовом режиме.
А 4 ноября отопительный сезон должен стартовать в Тернополе.