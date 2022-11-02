У Запоріжжі розпочинається опалювальний сезон: хто отримає тепло першим
У середу, 2 листопада, у Запоріжжі розпочався опалювальний сезон. Запуск опалення проводиться у тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Якщо у вашій оселі на цей час поки що немає тепла, будь ласка, не хвилюйтеся. Це повʼязано з тим, що запуск котелень відбувається поступово і спочатку здійснюється прогрів мереж, а вже потім тепло йде до будинків і закладів", - йдеться у повідомленні.
За словами Куртєва, найпершими його отримують ті будівлі, які знаходяться ближче до котелень. Більша ж частина батарей у місті стануть теплими завтра у другій половині дня. Сам процес запуску опалення триватиме до 5 листопада.
Куртєв попередив, що під час пуску опалення у будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, можуть виникати аварійні ситуації. Такий прецедент вже трапився у двох підʼїздах однієї з понівечених ракетою багатоповерхівок.
"Але прошу вас не панікувати. Запорізькі комунальники - це герої, які завжди перебувають у повній готовності, які завжди приходять на допомогу і які нікого не залишають без уваги. Так було і сьогодні - на ліквідацію аварійної ситуації ремонтники виїхали одразу ж, як тільки отримали відповідний сигнал", - додав секретар міськради.
Нагадаємо, що у Тернополі назвали дату початку опалювального сезону.
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