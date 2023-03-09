Майже половина Києва без опалення через ракетну атаку

Ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла. Через це 40% будинків зараз без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegam.
"Після ракетної атаки, у зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення", - написав він.
За його даними, водопостачання працює в штатному режимі.
Крім того, у прес-службі КМДА додали, що екстрені відключення електроенергії на разі не дозволяють забезпечити опаленням 40% споживачів Києва.
Також через брак електроживлення на верхніх поверхах висотних будинків міста може бути низький тиск води в мережі водопостачання.
"Усі необхідні служби працюють над відновлення стабільної роботи інфраструктури Києва", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, небезпека у столиці тривала близько 7 години. По Києву 9 березня випустили майже всі типи повітряного озброєння Росії - починаючи від боражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі ППО ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Однак одна ракета "Кинжал" все ж таки потрапила в об'єкт інфраструктури.