Почти половина Киева без отопления из-за ракетной атаки

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления", - написал он.

По его данным, водоснабжение работает в штатном режиме.

Кроме того, в пресс-службе КГГА добавили, что экстренные отключения электроэнергии на данный момент не позволяют обеспечить отоплением 40% потребителей Киева.

Также из-за отсутствия электропитания на верхних этажах высотных домов города может быть низкое давление воды в сети водоснабжения.

"Все необходимые службы работают над восстановлением стабильной работы инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении.