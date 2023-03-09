Почти половина Киева без отопления из-за ракетной атаки

Ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света. Из-за этого 40% домов в Киеве сейчас без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.
"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления", - написал он.
По его данным, водоснабжение работает в штатном режиме.
Кроме того, в пресс-службе КГГА добавили, что экстренные отключения электроэнергии на данный момент не позволяют обеспечить отоплением 40% потребителей Киева.
Также из-за отсутствия электропитания на верхних этажах высотных домов города может быть низкое давление воды в сети водоснабжения.
"Все необходимые службы работают над восстановлением стабильной работы инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, опасность в столице продолжалась около 7 часов. По Киеву 9 марта выпустили практически все типы воздушного вооружения России - начиная от баражирующих боеприпасов Shahed и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе ПВО ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Однако одна ракета "Кинжал" все же попала в объект инфраструктуры.