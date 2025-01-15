Майже половина атак за добу на Покровському напрямку. Яка ситуація на фронті

Втрати РФ в Україні

Загалом минулої доби втрати РФ склали 1580 військових. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 204 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

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