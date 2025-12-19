Майже в півтора рази більше, ніж у листопаді. Мадяр розповів про успіхи СБС у грудні

"7500 за 19 діб грудня - цифри, що мають значення. Плюс 43,7% - приріст знищення живої сили противника Птахами СБС у грудні відносно аналогічного періоду листопада (7500 істот станом на 12:00 19 грудня проти 5217 "хробаків" на 19 листопада) та у 2,7 рази більше, ніж у червні (2787 "тушек" на 19 червня). Ріст 269% за 6 місяців", - повідомив він.

За його словами, більше всього ворогів у грудні знищено на Добропільському напрямку - 2580.

Командувач СБС також повідомив, що середньодобова кількість знищених окупантів у грудні становила 405 осіб. А рекорд було встановлено 11 грудня – 579 "хробаків" на добу. Загалом за грудень СБС знищать під 11 тисяч особового складу противника, спрогнозував Мадяр.

Роберт Бровді наголосив, що з першого дня створення Угруповання СБС пріоритетом цілей визначено саме живу силу противника і ворожих пілотів, а результати підтверджують це.

"Загальна чисельність верифікованої у військовій системі обізнаності Дельта відспіваної чи пошматованої живої сили противника Птахами СБС за 6,5 місяців склала 45 701 хробак - три армійські корпуси хробаків, повний штурмовий склад 15 ворожих бригад або 91 батальйон. Здійснено 780 тисяч бойових вильотів, відпрацьовано понад 150 000 ворожих цілей", - написав він.

За словами Мадяра, наразі питома вага живої сили противника складає рівно 30% від уражених Угрупованням цілей. Мета - збільшити цей показник до 50%. Але для цього треба реалізувати плани по збільшенню чисельності Сил безпілотних систем з 2 до 5% від загальної чисельності української армії, наголосив командувач СБС.