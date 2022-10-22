Майже півтора мільйона відключених абонентів: в ОП озвучили наслідки ранкового обстрілу

Сьогодні, 22 жовтня, Росія вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. Внаслідок удару майже півтора мільйона абонентів залишились без світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни", - пише Тимошенко.
Внаслідок ракетних ударів без світла залишились:
Загалом ППО збили 18 ракет.
"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію", - додає Тимошенко.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.
Внаслідок удару в Києві та низці областей було запроваджено обмеження енергопостачання.
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