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Майже півтора мільйона відключених абонентів: в ОП озвучили наслідки ранкового обстрілу

Фото: півтора мільйона абонентів залишились без світла внаслідок ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 жовтня, Росія вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. Внаслідок удару майже півтора мільйона абонентів залишились без світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни", - пише Тимошенко.

Внаслідок ракетних ударів без світла залишились:

  • 672 000 абонентів в Хмельницькій області;
  • 188 400 абонентів в Миколаївській області;
  • 102 000 абонентів у Волинській області;
  • 242 000 абонентів в Черкаській області;
  • 174 790 абонентів в Рівненській області;
  • 61 913 абонентів в Кіровоградській області;
  • 10 500 абонентів в Одеській області.

Загалом ППО збили 18 ракет.

"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію", - додає Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу Росії по території України.

Внаслідок удару в Києві та низці областей було запроваджено обмеження енергопостачання.

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