Генштаб: втрати Росії перевищили 63 тисячі військових

За даними на ранок вівторка, 11 жовтня, українські військові ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63110 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Крім того, 10 жовтня було поставлено рекорд за кількістю збитих ракет. Сили ППО знищили за добу 46 ракет.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:
Як повідомлялося, вранці у вівторок, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.