Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных

По данным на утро вторника, 11 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Кроме того, 10 октября был поставлен рекорд по количеству сбитых ракет. Силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
Как сообщалось, утром во вторник, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.
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