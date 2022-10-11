RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 11 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Кроме того, 10 октября был поставлен рекорд по количеству сбитых ракет. Силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63110 (+240);
  • танков - 2504 (+9);
  • боевых бронированных машин - 5162 (+13);
  • артиллерийских систем - 1496 (+10);
  • РСЗО - 353 (+0);
  • средства ПВО - 181 (+0);
  • самолетов - 268 (+1);
  • вертолетов - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17);
  • крылатые ракеты - 295 (+46);
  • корабли/катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8);
  • специальная техника - 136 (+0).

Как сообщалось, утром во вторник, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине