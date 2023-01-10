Майже півсотні обстрілів за добу. В Херсонській області вбито дві людини, ще дві поранені
Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області, били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Дві людини загинули, дві поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської области. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - розповів він.
Зокрема, за його словами, Херсон росіяни обстріляли 14 разів - вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.
Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Також ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула людина.
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