Майже півсотні обстрілів за добу. В Херсонській області вбито дві людини, ще дві поранені

Фото: за добу через обстріли Херсонської області вбито двох людей, ще двох поранено (GettyImages)

Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської області, били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Дві людини загинули, дві поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонської области. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - розповів він. Зокрема, за його словами, Херсон росіяни обстріляли 14 разів - вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. "Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав Янушевич.