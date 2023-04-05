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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже немає різниці: як українці ставляться до пересічних росіян та московського режиму

Фото: більшість українців не люблять жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через рік після початку війни 77% українців негативно ставляться до громадян Росії. Про позитивне ставлення заявили 2% респондентів, про нейтральне - 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, переважна більшість (97%) респондентів, негативно ставляться до уряду та Державної думи Росії.

Позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють по 4% жителів Східного і Південного регіонів, 2% жителів Центрального регіону і 0% жителів Західного регіону. Негативне ставлення - відповідно 70%, 56,5%, 80% і 84%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською - 5%, негативне ставлення - відповідно 82% і 59,5%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо, за даними опитування "Левада-центру", наприкінці березня 2023 року 72% жителів Росії підтримують війну проти України.

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