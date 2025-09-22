Майже літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 22 вересня, буде теплою, майже по-літньому спекотною. При цьому по всій країні дощів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці України мінлива хмарність. Сьогодні у Києві сухо, без дощів.

Сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів не очікується. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

"Бабине літо" в Україні

Як пояснила синоптик Наталка Діденко, за синоптичною та календарною традицією "бабине літо" буває у жовтні. Спрогнозувати, коли почнеться "бабине літо" - не можна.

"Тому якщо восени тиждень світить сонце, є невеличкі хмари, температура повітря - досить комфортна, немає сильного вітру, то це можна називатися "бабиним літом", - пояснила Діденко в інтерв'ю РБК-Україна.