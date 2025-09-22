Майже літня спека: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 22 вересня, буде теплою, майже по-літньому спекотною. При цьому по всій країні дощів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні невелика хмарність, опадів не очікується. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі - вдень +24 +27, а вночі +12+15 градусів;
- на сході - вдень +24 +28, а вночі +11 +14 градусів;
- у центрі - вдень +24 +27, а вночі +11 +14 градусів;
- на півдні - вдень +25 +27, а вночі +12 +14 градусів;
- на заході - вдень +24 +27, а вночі +12 +15 градусів.
Погода в Києві
За прогнозом синоптиків, у столиці України мінлива хмарність. Сьогодні у Києві сухо, без дощів.
Температура повітря вдень +25 +27 градусів, а вночі +12 +14 градусів.
"Бабине літо" в Україні
Як пояснила синоптик Наталка Діденко, за синоптичною та календарною традицією "бабине літо" буває у жовтні. Спрогнозувати, коли почнеться "бабине літо" - не можна.
"Тому якщо восени тиждень світить сонце, є невеличкі хмари, температура повітря - досить комфортна, немає сильного вітру, то це можна називатися "бабиним літом", - пояснила Діденко в інтерв'ю РБК-Україна.