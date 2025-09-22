Почти летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 22 сентября, будет теплой, почти по-летнему жаркой. При этом по всей стране дождей не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром в Карпатах местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров покажут:
- на севере - днем +24 +27, а ночью +12+15 градусов;
- на востоке - днем +24 +28, а ночью +11 +14 градусов;
- в центре - днем +24 +27, а ночью +11 +14 градусов;
- на юге - днем +25 +27, а ночью +12 +14 градусов;
- на западе - днем +24 +27, а ночью +12 +15 градусов.
Погода в Киеве
По прогнозу синоптиков, в столице Украины переменная облачность. Сегодня в Киеве сухо, без дождей.
Температура воздуха днем +25 +27 градусов, а ночью +12 +14 градусов.
"Бабье лето" в Украине
Как пояснила синоптик Наталья Диденко, по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. Спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.
"Поэтому если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха - достаточно комфортная, нет сильного ветра, то это можно называться "бабьим летом", - пояснила Диденко в интервью РБК-Украина.