Почти летняя жара: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Понедельник 22 сентября 2025 07:00
Фото: в Украине сегодня будет теплая осенняя погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 22 сентября, будет теплой, почти по-летнему жаркой. При этом по всей стране дождей не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром в Карпатах местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут:

  • на севере - днем +24 +27, а ночью +12+15 градусов;
  • на востоке - днем +24 +28, а ночью +11 +14 градусов;
  • в центре - днем +24 +27, а ночью +11 +14 градусов;
  • на юге - днем +25 +27, а ночью +12 +14 градусов;
  • на западе - днем +24 +27, а ночью +12 +15 градусов.

Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, в столице Украины переменная облачность. Сегодня в Киеве сухо, без дождей.

Температура воздуха днем +25 +27 градусов, а ночью +12 +14 градусов.

"Бабье лето" в Украине

Как пояснила синоптик Наталья Диденко, по синоптической и календарной традиции "бабье лето" бывает в октябре. Спрогнозировать, когда начнется "бабье лето" - нельзя.

"Поэтому если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха - достаточно комфортная, нет сильного ветра, то это можно называться "бабьим летом", - пояснила Диденко в интервью РБК-Украина.

