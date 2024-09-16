Майже дві тисячі машин: стало відомо, яких авто українці найбільше завезли з Китаю

Зазначається, що це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року. Загалом, у минулому місяці було імпортовано 1336 нових машин, що на 88% більше ніж у серпні минулого року, а також 371 вживане авто (+6%).

Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків в Україні. При цьому в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Цікаво, що абсолютна більшість легкових авто, ввезених з Китаю – електромобілі, на їх частку припадає 78% імпортованих авто.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:

BYD Song Plus - 179 од.;

Honda M-NV - 169 од.;

Volkswagen ID.4 - 147 од.;

ZEEKR 001 - 107 од.;

Nissan Ariya - 83 од.

ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних легкових авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 - 51 од.;

Chery EQ1 - 34 од.;

ZEEKR 001 - 29 од.;

Honda M-NV - 26 од.;

Nissan Ariya - 23 од.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.