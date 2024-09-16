Почти две тысячи машин: стало известно, каких авто украинцы больше всего завезли из Китая

За 31 день августа украинцы приобрели более 1,7 тысяч легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Речь идет как о бензиновых авто, так и об электромобилях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Отмечается, что это на 61% больше по сравнению с августом 2023 года. В прошлом месяце было импортировано 1336 новых машин, что на 88% больше чем в августе прошлого года, а также 371 подержанное авто (+6%).
Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковых автомобилей в Украине. При этом в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,4%.
Интересно, что абсолютное большинство легковых автомобилей, ввезенных из Китая – электромобили, на их долю приходится 78% импортируемых автомобилей.
Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:
ТОП-5 самых популярных моделей легковых автомобилейс пробегом из Китая:
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка.
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