Майже без дощів та до +21 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у Харківський, Луганській та Донецькій областях можливі невеликі дощі. На решті території нашої країни без опадів.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях - південно-східний) зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +12 до +17 градусів, на Закарпатті до +21. Вночі температура опуститься до +1 +6 градусів, а на заході, півночі та у центрі можливі заморозки до -5 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів у Києві не прогнозується.

Температура повітря вдень буде +15 +17 градусів, а вночі +4 +6 градусів.