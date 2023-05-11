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Майже без дощів та до +21 вдень: прогноз погоди на сьогодні

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Україна , Четвер 11 травня 2023 07:00
Майже без дощів та до +21 вдень: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні майже без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 11 травня буде сухою, дрібні дощі можливі лише на сході. У більшості областей знову потепліє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у Харківський, Луганській та Донецькій областях можливі невеликі дощі. На решті території нашої країни без опадів.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях - південно-східний) зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від +12 до +17 градусів, на Закарпатті до +21. Вночі температура опуститься до +1 +6 градусів, а на заході, півночі та у центрі можливі заморозки до -5 градусів.

Майже без дощів та до +21 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Опадів у Києві не прогнозується.

Температура повітря вдень буде +15 +17 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у травні.

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