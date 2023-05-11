Почти без дождей и до +21 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 11 мая будет сухой, мелкие дожди возможны только на востоке. В большинстве областей снова потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны небольшие дожди. На остальной территории нашей страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях - юго-восточный) со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут от +12 до +17 градусов, на Закарпатье до +21. Ночью температура опустится до +1 +6 градусов, а на западе, севере и в центре возможны заморозки до -5 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Осадков в Киеве не прогнозируется.

Температура воздуха днем будет +15 +17 градусов, а ночью +4 +6 градусов.