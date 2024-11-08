Майже через 100 років: Bentley відновив виробництво культового спортивного родстера
Компанія Bentley передала клієнту із США перший товарний автомобіль Bentley Speed Six із так званої "продовженої серії". Спеціально для колекціонерів та ентузіастів підрозділ Bentley Mulliner випустить партію з 12 таких автомобілів, використовуючи не лише оригінальні креслення та технології, а й сучасне 3D-моделювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Для копіювання було обрано два оригінальні автомобілі Bentley Speed Six 1929 і 1930 років випуску. Зібраний із створених заново компонентів рядний шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом 6,5 літра з карбюратором показав на випробуваннях потужність 208 к.с. замість 203 к.с. у оригінального автомобіля.
Зрозуміло, що відроджена машина не відповідає взагалі ніяким еконормам, саме тому новоробний Bentley Speed Six не призначений для доріг загального користування і тому не сертифікований. На виготовлення кожного товарного автомобіля піде по вісім місяців, ціна – від 1,5 млн фунтів стерлінгів за кожен унікальний екземпляр.
Нагадаємо, що Bentley Speed Six – це спортивний автомобіль британського бренду, який став найуспішнішою гоночною машиною марки. За чотири роки виробництва славнозвісного гоночного автомобіля було випущено 545 екземплярів. І тепер до цього числа додаються ще 12 машин.
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