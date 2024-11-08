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Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера

Пятница 08 ноября 2024 15:18
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Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера Фото: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Bentley передала клиенту из США первый товарный автомобиль Bentley Speed ​​Six из так называемой "продолженной серии". Специально для коллекционеров и энтузиастов подразделение Bentley Mulliner выпустит партию из 12 таких автомобилей, используя не только оригинальные чертежи и технологии, но и современное 3D-моделирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для копирования были выбраны два оригинальных автомобиля Bentley Speed ​​Six 1929 и 1930 годов выпуска. Собранный из вновь созданных компонентов рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 6,5 литра с карбюратором показал на испытаниях мощность 208 л.с. вместо 203 л.с. у оригинального автомобиля.

Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера

Понятно, что возрожденная машина не отвечает вообще никаким экономиям, именно поэтому новодельный Bentley Speed ​​Six не предназначен для дорог общего пользования и потому не сертифицирован. На изготовление каждого товарного автомобиля уйдет по восемь месяцев, цена – от 1,5 млн. фунтов стерлингов за каждый уникальный экземпляр.

Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера

Напомним, что Bentley Speed Six – это спортивный автомобиль британского бренда, ставший самой успешной гоночной машиной марки. За четыре года производства знаменитого гоночного автомобиля было выпущено 545 экземпляров. И теперь к этому числу прибавляются еще 12 машин.

Спустя почти 100 лет: Bentley возобновил производство культового спортивного родстера

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