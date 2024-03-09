Майже 900 окупантів та 53 артсистеми. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 9 березня склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 423 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 85 автомобілів, 53 артсистеми та 43 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки (на захід від Авдіївки).
Російські блогери стверджували, що українські війська контратакують поблизу Бердичів і змусили російські війська відступити з невстановлених позицій поблизу Тоненького.
В Україні на фронті протягом доби сталося 63 бойові зіткнення.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, у тому числі двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Сонцепек" та 1 складу боєприпасів противника.
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