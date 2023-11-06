Почти 900 оккупантов и 20 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на понедельник, 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 305970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 305 970 (+880) человек ликвидировано;
- танков - 5288 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 9958 (+5) ед.;
- артиллерийских систем - 7389 (+14) ед.;
- РСЗО - 867 ед.;
- средства ПВО - 570 ед.;
- самолетов - 322 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5554 (+20) ед.;
- крылатые ракеты - 1556 (+2) ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9744 (+14) ед.;
- специальная техника - 1047 ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ отбили около 10 атак противника на Авдеевском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении, и поразили 3 артиллерийских средства противника. В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов.
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