Майже 900 окупантів та 20 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 лютого, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 391 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем, 22 ББМ та 33 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 92 бойові зіткнення. Ворог обстріляв із артилерії понад 140 населених пунктів у всій країні.
Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БПЛА.
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