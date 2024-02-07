Почти 900 оккупантов и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 7 февраля, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 391 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 артсистем, 22 ББМ и 33 единиц автомобильной техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг обстрелял из артиллерии более 140 населенных пунктов по всей стране.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА.
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