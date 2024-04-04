Около 90% украинцев верят в победу в войне, но только 45% в возвращение всех территорий

Абсолютное большинство (88%) опрошенных верят, что Украина победит в войне с Россией. Но только 45% уверены в возвращении границ 1991 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

В феврале 2024 года уверенность в победе несколько снизилась по сравнению с прошлыми опросами.

Отвечая, какими будут пределы Украины в результате окончания войны, 45% заявили, что Украина сохранит все свои территории, которые были в 1991 году.

Кроме того, считают, что:

Украина вернет Донбасс, но не Крым - 7%,

Украина вернет Крым, но без т.н. "ДНР" и "ЛНР" – 7%,

Украина вернет территории, подконтрольные до начала войны (до 24 февраля 2022 года) - 16%,

Украина потеряет некоторые новые территории – 16%,

Украина будет полностью оккупирована Россией – 1%.

По мнению украинцев, война закончится:

Менее чем за год – 26%,

Через 1-2 года – 37%,

Через 3-4 года – 14%,

Через 5 лет и более – 8%,

Никогда – 3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 17 по 21 февраля 2024 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.