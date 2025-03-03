Майже 90 тисяч компаній. Стало відомо, який бізнес відкривають українці у Польщі

Який бізнес ведуть українці у Польщі

За даними Польського Економічного Інституту, найпопулярнішими сферами діяльності українських компаній є:

будівництво - 23%;

інформація та комунікації - 18%;

інші послуги - 13% (у цьому секторі 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги).

У 2022-2024 роках кількість українських підприємств щорічно зростала в середньому на 34%.

"Зростання кількості українських підприємств у Польщі яскраво ілюструє не лише активність та адаптивність українців, а й структурні зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес. Це не лише відповідь на обмеження ринку праці, а й спосіб ефективно використовувати власні навички та досвід", - пояснює представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

Польський бізнес в Україні

Для порівняння, станом на лютий 2024 року, в українському бізнес-просторі було зареєстровано усього 3 635 польських компаній. Це у 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі.

Основні сфери діяльності польських компаній в Україні:

сфера гуртової та роздрібної торгівлі - 31%;

переробна промисловість - 17%;

професійна, наукова та технічна діяльність - 8%;

адміністративне та допоміжне обслуговування - 7% підприємств.

Понад половина польських компаній зареєстровані на Львівщині та в Києві.

Зацікавленість польських компаній у співпраці з українськими підрядниками та підприємцями зростає, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Але є певні складнощі з бюрократією при реєстрації бізнесу та пошуку партнерів для сталого розвитку.

"Польський бізнес виявляє значний інтерес до відкриття компаній в Україні, особливо в Підкарпатському воєводстві, що межує з нашим кордоном. Найбільший потенціал для інвестицій спостерігається у сфері будівництва, виробництва та HoReCa (готелі, ресторани, кафе, - Ред.). Водночас безпековий фактор залишається ключовим у процесі ухвалення рішень", - додає Григоренко.

За його словами, Україна також зацікавлена у залученні польських підприємців. Тому вже зараз держава має створювати сприятливі умови для їхньої діяльності, щоб після війни європейський бізнес працював в Україні.