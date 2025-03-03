Майже 90 тисяч компаній. Стало відомо, який бізнес відкривають українці у Польщі

Впродовж останніх трьох років українці у Польщі зареєстрували 77,7 тисячі ФОПів. Це 9% усіх зареєстрованих підприємств за цей період. Також було засновано 11,3 тисячі компаній з українським капіталом.
РБК-Україна із посиланням на реліз Аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal розповідає, який бізнес найчастіше ведуть українці у Польщі.
За даними Польського Економічного Інституту, найпопулярнішими сферами діяльності українських компаній є:
У 2022-2024 роках кількість українських підприємств щорічно зростала в середньому на 34%.
"Зростання кількості українських підприємств у Польщі яскраво ілюструє не лише активність та адаптивність українців, а й структурні зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес. Це не лише відповідь на обмеження ринку праці, а й спосіб ефективно використовувати власні навички та досвід", - пояснює представник аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.
Для порівняння, станом на лютий 2024 року, в українському бізнес-просторі було зареєстровано усього 3 635 польських компаній. Це у 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі.
Основні сфери діяльності польських компаній в Україні:
Понад половина польських компаній зареєстровані на Львівщині та в Києві.
Зацікавленість польських компаній у співпраці з українськими підрядниками та підприємцями зростає, особливо у сферах будівництва, логістики та промисловості. Але є певні складнощі з бюрократією при реєстрації бізнесу та пошуку партнерів для сталого розвитку.
"Польський бізнес виявляє значний інтерес до відкриття компаній в Україні, особливо в Підкарпатському воєводстві, що межує з нашим кордоном. Найбільший потенціал для інвестицій спостерігається у сфері будівництва, виробництва та HoReCa (готелі, ресторани, кафе, - Ред.). Водночас безпековий фактор залишається ключовим у процесі ухвалення рішень", - додає Григоренко.
За його словами, Україна також зацікавлена у залученні польських підприємців. Тому вже зараз держава має створювати сприятливі умови для їхньої діяльності, щоб після війни європейський бізнес працював в Україні.
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Раніше ми писали про те, що Канада продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців. Для цього їм потрібно подати заявку до 31 березня 2026 року. Новий дозвіл діятиме для легального проживання і працевлаштування впродовж 3 років.
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