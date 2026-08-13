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Майже 90% ринку - в Карпатах. Чому цей регіон став центром дохідної нерухомості

21:18 13.08.2026 Чт
2 хв
Як ситуація на півдні впливає на завантаженість готелів у Карпатах
aimg Марія Волощук
Майже 90% ринку - в Карпатах. Чому цей регіон став центром дохідної нерухомості Фото: Оренда апартаментів (pixabay.com)
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Війна повністю перекроїла внутрішній туризм та інвестиційні пріоритети українців. Захід України акумулював рекордну частку апарт-готелів, перетворивши нерухомість у горах на повністю автономний бізнес для інвесторів із центральних та південних областей.

Чому саме Карпати акумулювали абсолютну більшість апарт-готелів країни та як інтенсивність обстрілів впливає на завантаженість номерів - у статті РБК-Україна "Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість".

Головне:

  • Концентрація: 86% усіх проєктів дохідної нерухомості України зосереджено у трьох західних областях.
  • Безпека: Нижчий рівень воєнних загроз на заході дозволяє захистити капітал інвесторів.
  • Пасивний бізнес: Покупці з південних та центральних областей віддають об'єкти в управління компаній, що робить цей актив повністю автономним.
  • Сезонність: Відпочинок у Карпатах став цілорічним, а взимку завантаженість сягає 85-95%.
  • Залежність від Півдня: На літній потік туристів у горах значно впливає небезпека та інтенсивність обстрілів приморських регіонів.

Карпатський феномен

За даними ЛУН, 86% проєктів дохідної нерухомості в Україні зосереджено лише в трьох західних областях. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, де розташовано 57% усіх проєктів, далі йдуть Львівщина (20%) та Закарпаття (9%).

За словами представників Ribas Group у коментарі РБК-Україна, ключовим драйвером перенесення інвестицій на Захід України став безпековий фактор. Порівняно з іншими регіонами, Карпати піддаються значно меншим воєнним загрозам, що дозволяє приватним інвесторам мінімізувати ризики втрати активів.

Крім того, вказують оператори, значна частина інвесторів продовжують проживати і генерувати капітал у центральних та південних регіонах. Співпраця із досвідченою керуючою компанією робить актив інвестора повністю автономним, адже саме вона покриває всю операційну частину.

Як змінюється сезонність у горах

Після початку повномасштабної війни, зазначають у Ribas Group, формат відпочинку змінився на цілорічний. Якщо раніше Карпати асоціювалися переважно із зимовим сезоном, то наразі активно розвиваються літні активності, тому туристи їдуть у гори незалежно від пори року.

Проте, зимовий лижний сезон залишається абсолютним лідером за завантаженістю - у пікові місяці вона сягає 85-95%. Водночас останніми роками на літній потік туристів у Карпатах безпосередньо впливає й інтенсивність обстрілів на півдні країни.

Варто зауважити, що ринок дохідної нерухомості в Україні все ще залишається нішевим сегментом.

За даними ЛУН, у кінці 2025 року реалізовувалось лише 75 таких проєктів. Втім, високий інтерес покупців вже перетворює дохідне житло на окремий сегмент ринку, який найактивніше формується саме на заході країни.

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