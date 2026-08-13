Майже 90% ринку - в Карпатах. Чому цей регіон став центром дохідної нерухомості
Війна повністю перекроїла внутрішній туризм та інвестиційні пріоритети українців. Захід України акумулював рекордну частку апарт-готелів, перетворивши нерухомість у горах на повністю автономний бізнес для інвесторів із центральних та південних областей.
Чому саме Карпати акумулювали абсолютну більшість апарт-готелів країни та як інтенсивність обстрілів впливає на завантаженість номерів - у статті РБК-Україна "Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість".
Головне:
- Концентрація: 86% усіх проєктів дохідної нерухомості України зосереджено у трьох західних областях.
- Безпека: Нижчий рівень воєнних загроз на заході дозволяє захистити капітал інвесторів.
- Пасивний бізнес: Покупці з південних та центральних областей віддають об'єкти в управління компаній, що робить цей актив повністю автономним.
- Сезонність: Відпочинок у Карпатах став цілорічним, а взимку завантаженість сягає 85-95%.
- Залежність від Півдня: На літній потік туристів у горах значно впливає небезпека та інтенсивність обстрілів приморських регіонів.
Карпатський феномен
За даними ЛУН, 86% проєктів дохідної нерухомості в Україні зосереджено лише в трьох західних областях. Абсолютним лідером є Івано-Франківщина, де розташовано 57% усіх проєктів, далі йдуть Львівщина (20%) та Закарпаття (9%).
За словами представників Ribas Group у коментарі РБК-Україна, ключовим драйвером перенесення інвестицій на Захід України став безпековий фактор. Порівняно з іншими регіонами, Карпати піддаються значно меншим воєнним загрозам, що дозволяє приватним інвесторам мінімізувати ризики втрати активів.
Крім того, вказують оператори, значна частина інвесторів продовжують проживати і генерувати капітал у центральних та південних регіонах. Співпраця із досвідченою керуючою компанією робить актив інвестора повністю автономним, адже саме вона покриває всю операційну частину.
Як змінюється сезонність у горах
Після початку повномасштабної війни, зазначають у Ribas Group, формат відпочинку змінився на цілорічний. Якщо раніше Карпати асоціювалися переважно із зимовим сезоном, то наразі активно розвиваються літні активності, тому туристи їдуть у гори незалежно від пори року.
Проте, зимовий лижний сезон залишається абсолютним лідером за завантаженістю - у пікові місяці вона сягає 85-95%. Водночас останніми роками на літній потік туристів у Карпатах безпосередньо впливає й інтенсивність обстрілів на півдні країни.
Варто зауважити, що ринок дохідної нерухомості в Україні все ще залишається нішевим сегментом.
За даними ЛУН, у кінці 2025 року реалізовувалось лише 75 таких проєктів. Втім, високий інтерес покупців вже перетворює дохідне житло на окремий сегмент ринку, який найактивніше формується саме на заході країни.