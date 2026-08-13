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Почти 90% рынка - в Карпатах. Почему этот регион стал центром доходной недвижимости

21:18 13.08.2026 Чт
3 мин
Как ситуация на юге влияет на загруженность гостиниц в Карпатах
aimg Мария Волощук
Почти 90% рынка - в Карпатах. Почему этот регион стал центром доходной недвижимости Фото: Аренда апартаментов (pixabay.com)
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Война полностью перекроила внутренний туризм и инвестиционные приоритеты украинцев. Запад Украины аккумулировал рекордную долю апарт-отелей, превратив недвижимость в горах в полностью автономный бизнес для инвесторов из центральных и южных областей.

Почему именно Карпаты аккумулировали абсолютное большинство апарт-отелей страны и как интенсивность обстрелов влияет на загруженность номеров - в статье РБК-Украина "Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы пошли в доходную недвижимость".

Главное:

  • Концентрация: 86% всех проектов доходной недвижимости Украины сосредоточены в трех западных областях.
  • Безопасность: Низший уровень военных угроз на мероприятии позволяет защитить капитал инвесторов.
  • Пассивный бизнес: Покупатели из южных и центральных областей отдают объекты в управление компаний, что делает этот актив полностью автономным.
  • Сезонность: Отдых в Карпатах стал круглогодичным, а зимой загруженность достигает 85-95%.
  • Зависимость от Юга: На летний поток туристов в горах оказывает значительное влияние опасность и интенсивность обстрелов приморских регионов.

Карпатский феномен

По данным ЛУН, 86% проектов доходной недвижимости в Украине сосредоточены только в трех западных областях. Абсолютным лидером является Ивано-Франковская область, где расположено 57% всех проектов, далее следуют Львовщина (20%) и Закарпатье (9%).

По словам представителей Ribas Group в комментарии РБК-Украина, ключевым драйвером переноса инвестиций на Запад Украины стал фактор безопасности. По сравнению с другими регионами Карпаты подвергаются значительно меньшим военным угрозам, что позволяет частным инвесторам минимизировать риски потери активов.

Кроме того, указывают операторы, значительная часть инвесторов продолжает проживать и генерировать капитал в центральных и южных регионах. Сотрудничество с опытной управляющей компанией делает актив инвестора полностью автономным, ведь именно оно покрывает всю операционную часть.

Как меняется сезонность в горах

После начала полномасштабной войны, отмечают в Ribas Group, формат отдыха сменился круглогодичным. Если раньше Карпаты ассоциировались преимущественно с зимним сезоном, то активно развиваются летние активности, поэтому туристы едут в горы независимо от времени года.

Тем не менее, зимний лыжный сезон остается абсолютным лидером по загруженности - в пиковые месяцы она достигает 85-95%. В то же время в последние годы на летний поток туристов в Карпатах оказывает непосредственное влияние и интенсивность обстрелов на юге страны.

Следует заметить, что рынок доходной недвижимости в Украине все еще остается нишевым сегментом.

По данным ЛУН, в конце 2025 года реализовывалось только 75 таких проектов. Впрочем, высокий интерес покупателей уже превращает доходное жилье в отдельный сегмент рынка, наиболее активно формируемый именно на западе страны.

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