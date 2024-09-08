Майже 9 тисяч окупантів та 168 артсистем. Названі втрати РФ за перший тиждень осені

Ситуація на фронті

За даними на 8 вересня, на фронті за добу було зафіксовано 183 бойові зіткнення. На Курахівському напрямку кількість боїв перевищила активність росіян на Покровському напрямку.

При цьому, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, росіяни захопили село Сіньківка під час наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах у дельті Дніпра у Херсонській області.

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