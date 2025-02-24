Майже 89 тисяч українців вже скористались "єВідновленням": яку суму виділила держава

Більша половина цих коштів - фінансування придбання нового житла замість знищеного за допомогою житлових сертифікатів. У такий спосіб придбали нові домівки більше ніж 5,5 тисячі українських родин.

За її словами, з моменту запуску програми "єВідновлення" у травні 2023 року компенсацію отримали майже 89 тисячі українських громадян. Йдеться про виплати як за пошкоджене житло, так і за знищене на загальну суму у 18,5 млрд гривень.

"Виплати на загальну суму в 8,2 млрд гривень отримали більше ніж 83 тисячі родин, чиє житло було в результаті війни пошкоджене. Ці кошти призначені для його ремонту. Ще більше ніж 5,5 тисячі українських родин отримали компенсацію за знищене житло, за яку зуміли придбати нові домівки на загальну суму у 10,3 млрд гривень. Тобто, йдеться, по факту, про 18,5 млрд гривень вже сплачених компенсацій", - зазначила Шуляк.

Вона також нагадала, що станом на сьогодні угоди на придбання нерухомості за допомогою житлових сертифікатів "єВідновлення" закрили перші 138 родин внутрішньо-переміщених осіб в рамках реалізації закону №4114-IX щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. У парламенті розраховують, що після цього процес стартує для ще майже 3,5 тисячі переселенців, які вже отримали житлові сертифікати і 2,1 тисячі кошти за ними вже забронювали.

"Станом на 24 лютого, житлові сертифікати на загальну суму у 4,3 млрд гривень отримали майже 3,5 тисячі українських переселенців. Але їх ще потрібно обміняти на нове житло, втім, перші 138 родин вже зробили це - провели оплати за угодами купівлі-продажу на загальну суму у більше ніж 223 млн гривень", - повідомила Олена Шуляк.

Вона також наголосила, що держава продовжує працювати над пошуком додаткового фінансування для потреб програми. Так, Банк розвитку Ради Європи і Світовий Банк у минулому році виділяли кошти на "єВідновлення", завдяки чому вдалося забезпечити фінансування програми на більше ніж 11 млрд гривень. Більше того, нещодавно Банк розвитку Ради Європи погодився виділити на це 100 млн євро у поточному році.

Водночас, Шуляк підкреслила - надзвичайно високий відсоток українських переселенців складають люди, чиї зруйновані домівки знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. Але скористатися програмою вони не можуть, оскільки уряд і досі не розширив програму на цю категорію громадян.

"Виділення коштів - це добре. Але переселенці зі сходу України, з Херсонщини, Миколаївщини і Запорізької області, тобто з територій, які наразі знаходяться у тимчасовій окупації, ними скористатися не можуть, оскільки єВідновлення на них не розповсюджується. Тобто, з одного боку, кошти на програму для ВПО є, з іншого - вони для них недоступні. Виправити це може тільки уряд, оскільки окреме, законодавство для цього не потрібне - така можливість передбачена ухваленим ще у 2023 році законом №2923-IX", - пояснила парламентарка.

Шуляк також додала, що в Україні триває всеукраїнська інвентаризація житла, за підсумками якої буде створено єдину інформаційно-аналітичну систему для пошуку варіантів житла для потреб ВПО. Водночас, паралельно в 10 областях України триває пілотний проєкт з будівництва соціального житла, в межах якого будують чи планують збудувати 6200 тисяч квартир.

"Крім того, на минулому тижні президент дав доручення профільним міністрам розробити комплексну програму забезпечення житлом, яка дозволить вирішити проблему системно, а не точково", - резюмувала Олена Шуляк.