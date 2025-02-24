Почти 89 тысяч украинцев уже воспользовались "єВідновленням": какую сумму выделило государство

Большая половина этих средств - финансирование приобретения нового жилья вместо уничтоженного с помощью жилищных сертификатов. Таким образом приобрели новые дома более 5,5 тысячи украинских семей.

По ее словам, с момента запуска программы "єВідновлення" в мае 2023 года компенсацию получили почти 89 тысяч украинских граждан. Речь идет о выплатах как за поврежденное жилье, так и за уничтоженное на общую сумму в 18,5 млрд гривен.

"Выплаты на общую сумму в 8,2 млрд гривен получили более 83 тысячи семей, чье жилье было в результате войны повреждено. Эти средства предназначены для его ремонта. Еще более 5,5 тысячи украинских семей получили компенсацию за уничтоженное жилье, за которую сумели приобрести новые дома на общую сумму в 10,3 млрд гривен. То есть, речь идет, по факту, о 18,5 млрд гривен уже уплаченных компенсаций", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что на сегодня сделки на приобретение недвижимости с помощью жилищных сертификатов "єВідновлення" закрыли первые 138 семей внутренне перемещенных лиц в рамках реализации закона №4114-IX относительно приоритетного права некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. В парламенте рассчитывают, что после этого процесс стартует для еще почти 3,5 тысячи переселенцев, которые уже получили жилищные сертификаты и 2,1 тысячи средства по ним уже забронировали.

"По состоянию на 24 февраля, жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тысячи украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые 138 семей уже сделали это - провели оплаты по сделкам купли-продажи на общую сумму в более чем 223 млн гривен", - сообщила Елена Шуляк.

Она также отметила, что государство продолжает работать над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Так, Банк развития Совета Европы и Всемирный Банк в прошлом году выделяли средства на "єВідновлення", благодаря чему удалось обеспечить финансирование программы на более чем 11 млрд гривен. Более того, недавно Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 млн евро в текущем году.

В то же время, Шуляк подчеркнула - чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев составляют люди, чьи разрушенные дома находятся на временно-оккупированных территориях. Но воспользоваться программой они не могут, поскольку правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.

"Выделение средств - это хорошо. Но переселенцы с востока Украины, с Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку восстановление на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой - они для них недоступны. Исправить это может только правительство, поскольку отдельное законодательство для этого не нужно - такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом №2923-IX", - пояснила парламентарий.

Шуляк также добавила, что в Украине продолжается всеукраинская инвентаризация жилья, по итогам которой будет создана единая информационно-аналитическая система для поиска вариантов жилья для нужд ВПЛ. В то же время, параллельно в 10 областях Украины продолжается пилотный проект по строительству социального жилья, в рамках которого строят или планируют построить 6200 тысяч квартир.

"Кроме того, на прошлой неделе президент дал поручение профильным министрам разработать комплексную программу обеспечения жильем, которая позволит решить проблему системно, а не точечно", - резюмировала Елена Шуляк.