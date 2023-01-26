Майже 800 окупантів, 2 літаки та гвинтокрил: нові втрати Росії в Україні

За даними на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 123 860 військових. Також ЗСУ знищили два літаки та гвинтокрил окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялося, за даними Генштабу, ворог зазнає численних втрат, але не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямах вів безуспішні наступальні дії.

Нагадаємо, вночі на 26 січня російські військові відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Усі 24 дрони, запущені РФ, були збиті.

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