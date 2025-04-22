Майже 80 вогнеборців гасили пожежі в Одесі: у ДСНС показали відео і фото з місця

У Службі поінформували, що через дроновий удар по Одесі, завданий вчора ввечері, 21 квітня, у місті "зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради".

Також вказується, що внаслідок ударів дронами-камікадзе в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби.

"За попередньою інформацією постраждали 3 особи", - йдеться в повідомленні Служби.

Як додали надзвичайники, від ДСНС для ліквідації наслідків обстрілу було залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки".

Крім того, кадри після дронової атаки на Одесу ввечері 21 квітня оприлюднили в мерії.

Атака дронів на Одесу ввечері 21 квітня

Нагадаємо, вчора ввечері в Одесі пролунала серія вибухів на тлі дронової загрози. З'явилася інформація, що противник масовано атакував місто ударними безпілотниками.

Пізніше представники місцевої влади, зокрема глава ОВА та в мерії, розповіли, що в Одесі зайнялися пожежі в результаті ворожого обстрілу.

Так, стало відомо, що через атаку дронів в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.

Місцева влада уточнила, що росармія поцілила дронами по житловій забудові в густонаселеному районі міста.

Також в ОВА поінформували, що внаслідок дронової атаки в Одесі постраждали три людини, яким надається медична допомога.