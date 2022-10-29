UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже 80% релокованих підприємств відновили роботу на нових місцях

Фото: серед релокованих підприємств багато магазинів і закладів громадського харчування (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За програмою релокації Міністерства економіки України у безпечні регіони країни вже переїхало понад 760 підприємств. З них 80% вже почали працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра економіки України Тетяну Бережну в ефірі Національного телемарафону.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства: у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24%); переробної промисловості (31,71%); інформації і телекомунікацій (6,34%); професійної, наукової і технічної діяльності (5,85%); будівництва (4,15%).

"Наразі 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в безпечніші райони країни, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук придатної локації або способу транспортування. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць», — зазначила Бережна.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької і Тернопільської областей.

Як зазначила раніше народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, держава та місцеве самоврядування має стати для бізнесу "інвестиційними нянями", кожен на своєму рівні: на місцевому, парламентському, урядовому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес