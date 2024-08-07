Майже 80 млн гривень Богуслаєва передали на відновлення України

"79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передав Фонд держмайна", - розповів Коваль.

Він зазначив, що ці кошти раніше були на рахунках у банку "ПУМБ" і є частиною активів Богуслаєва. Суд вирішив передати їх в управління Фонду держмайна.

За словами Коваля, робота з націоналізованими активами Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка продовжується. Мова про інвентаризацію майна, його перереєстрацію та аналіз наявних арештів.

Голова Фонду держмайна розповів, що станом на зараз у Фонді перебуває 1175 активів 53 підсанкційних груп та осіб.