Почти 80 млн гривен Богуслаева передали на восстановление Украины

"79,5 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии передал Фонд госимущества", - рассказал Коваль.

Он отметил, что эти средства ранее были на счетах в банке "ПУМБ" и являются частью активов Богуслаева. Суд решил передать их в управление Фонда госимущества.

По словам Коваля, работа с национализированными активами Богуслаева и гендиректора российской компании "Борисфен" Петра Кононенко продолжается. Речь об инвентаризации имущества, его перерегистрации и анализе имеющихся арестов.

Глава Фонда госимущества рассказал, что по состоянию на сейчас у Фонде находится 1175 активов 53 подсанкционных групп и лиц.