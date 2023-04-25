РФ не готова до нових штурмів Вугледару: карти боїв ISW

Росіяни навряд чи готові до нових штурмів Вугледару та побоюються контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни .

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Станом на 24 квітня українські війська досягли незначних успіхів на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що українські війська досягли незначних успіхів на північний схід від Верхньокам’янського (18 км на південь від Кремінної) та на південний схід від Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) у невизначені дати.

24 квітня російський військовий блогер заявив, що українські сили відбили невизначені позиції поблизу Білогорівки та що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Генштаб України повідомив, що російські війська 23 і 24 квітня не проводили наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Однак командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський 24 квітня заявив, що російські війська ведуть безуспішні штурми на лиманському напрямку.

Голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко 23 квітня повідомив, що російські війська будують укріплення навколо Сєвєродонецька та інших великих міст і доріг в окупованій Луганській області.

Українські війська продовжують обстрілювати російські тилові вузли в тилових районах Луганської області. Російські окупаційні чиновники стверджували, що українські війська завдали удару з HIMARS по Алчевську (понад 50 км від лінії фронту на трасі T0504) 22 квітня.

Колишній "посол" так званої "ЛНР" у Росії Родіон Мірошник 24 квітня заявив, що українські війська завдали удару по нафтобазі в окупованих Ровеньках Луганської області (понад 100 кілометрів від лінії фронту на перехресті Т1320 і Т1322). На відео з геолокацією видно, як пожежники намагаються загасити пожежу в Ровеньках.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях і не здійснили жодних підтверджених територіальних здобутків у місті 23 і 24 квітня. Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували атакувати Бахмут і що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Новомаркового (12 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Хромового (безпосередньо на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на південний захід від Бахмута) 23 та 24 квітня.

23 квітня Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що сили групи "Вагнера" захопили два невизначені квартали в західному Бахмуті. Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська продовжують бої, щоб відкинути російські війська від дороги Хромове-Часів Яр, уздовж якої, за словами одного з них, наступали війська "Вагнера", і що російські війська вели позиційні бої на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Вони також стверджували, що 23 і 24 квітня сили групи "Вагнера" наступали в північному і західному Бахмуті, в тому числі в районі залізничного вокзалу. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що робота його бойовиків полягає в тому, щоб виснажити українські сили перед можливим контрнаступом, оскільки падіння Бахмута не змінить оперативну ситуацію Росії на напрямку Донецької області.

24 квітня російські війська продовжували вести наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на захід від м. Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від м. Донецьк) 23 і 24 квітня.

23 квітня російські військові блогери заявили, що російські війська просунулися на північний захід від Водяного (6 км на південний захід від Авдіївки) і здійснили наземні атаки поблизу Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) і Новобахмутівки (8 км на північний захід від Авдіївки).

"Воєнкор" 24 квітня заявив, що російські війська просунулися в районі Невельського і атакували поблизу Кераміка (10 км на північ від Авдіївки). 24 квітня речник Українського об’єднаного прес-центру ОВТ полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська перекинули в район Авдіївки невизначену танкову бригаду.

23 і 24 квітня Генштаб України повідомив, що російські війська не здійснювали наземних ударів на заході Донецької області. Дмитрашківський 23 квітня заявив, що російські війська завдали великої серії авіаударів по Вугледару, і попередив 23 і 24 квітня, що нещодавнє збільшення вогню з непрямої наводки по Вугледару вказує на те, що російські війська, можливо, готуються до нового наступу в цьому районі.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська прорвали українську оборону біля Великої Новосілки (32 км на північний захід від Вугледара) і атакували Вугледар 23 квітня.

"ISW продовжує оцінювати, що російським силам, ймовірно, не вистачає бойової сили, необхідної для підтримки будь-якого значущого наступу на Вугледарському напрямку, особливо під час битви за Бахмут", - заявили аналітики.

"Південна вісь"

Деякі російські джерела спростували заяви інших російських військових блогерів про те, що українські сили зайняли міцні позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо 23 квітня заявив, що українські війська не створили плацдарму через річку Дніпро, натомість стверджував, що українські війська лише здійснюють періодичні рейди, які російські війська відбивають. Сальдо наголосив на тому, що російські війська повністю контролюють східний берег Херсонської області.

Деякі відомі, у тому числі пов’язані з Кремлем, російські "воєнкори" також заперечували наявність українського плацдарму через Дніпро 24 квітня. Інші ж критикували Сальдо за неправдиве відображення російською владою оперативної ситуації в Херсонській області, критика нагадувала критику після падіння Херсона в листопаді 2022 року.

Один військовий блогер заявив, що українські сили намагаються закріпитися на острові Великий Потьомкін (безпосередньо на південний захід від Херсона).

"ISW не вважає, що українські сили встановили плацдарм через річку Дніпро станом на 24 квітня. ISW оцінив 22 квітня, що українські сили встановили тривалу присутність у деяких районах східного берега Херсонської області, але не плацдарм", - зазначили аналітики.

Російські війська продовжують вести оборонні дії в Запорізькій області. Речник ЗСУ на Таврійському оперативному напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 23 квітня заявив, що російські війська продовжують зводити укріплення, налагоджувати протитанкові заходи та мінувати позиції на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 24 квітня, видно підрозділи 177-го морського піхотного полку Каспійської флотилії, які діють біля Дорожнянки Запорізької області. На опублікованих 23 квітня кадрах видно, як на запорізькому напрямку діють підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії (5-а загальновійськова армія Східного військового округу). Російські війська вели регулярні обстріли на захід від Гуляйполя в Запорізькій та Херсонській областях.

Російські "воєнкори" висловили триваючу стурбованість можливим контрнаступом України вздовж лінії фронту в Запорізькій області 23 і 24 квітня. Вони стверджували, що українські війська зосереджені в Запорізькій області та готуються завдати удару в напрямку Оріхова (50 км на південний схід від міста Запоріжжя), Роботиного ( 14 км на південь від Оріхова), та Очеретуватого (29 км на південний схід від Оріхова).

Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські війська зосереджуються під Гуляйполем і активно перекидають техніку вздовж лінії фронту в Запорізькій області. Рогов заявив, що українські сили можуть спробувати перетнути Каховське водосховище, щоб взяти Енергодар, або вийти в Азовське море і взяти Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) після успішного контрнаступу.