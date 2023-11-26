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Майже 700 одиниць техніки та понад 6 тисяч окупантів. Втрати РФ за тиждень

Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень із 20 по 26 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 20 по 26 листопада, українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 20-26.11 орієнтовно склали:

  • особового складу 6260 осіб ліквідовано,
  • танків - 78 од.,
  • бойових броньованих машин - 113 од.,
  • артилерійських систем - 130 од.,
  • РСЗВ - 9 од.,
  • засобів ППО - 9 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146,
  • крилатих ракет - 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 168 од,
  • спеціальної техніки - 17.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.

Зокрема, за даними Сил оборони півдня України, ЗСУ на цьому напрямку вбили 47 окупантів, 1 танк, 1 БТР-82; 1 РСЗВ "Град", 4 гармати, 3 одиниці автомобільної техніки. Крім цього, знищені 3 польові пункти боєпостачання, 8 спостережних пунктів. 

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Війна в Україні