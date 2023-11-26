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Почти 700 единиц техники и более 6 тысяч оккупантов. Потери РФ за неделю

Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 20 по 26 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника 20-26.11 ориентировочно составили:

  • личного состава 6260 человек ликвидировано,
  • танков - 78 ед,
  • боевых бронированных машин - 113 ед,
  • артиллерийских систем - 130 ед,
  • РСЗО - 9 ед,
  • средств ПВО - 9 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 146,
  • крылатых ракет – 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 168 ед,
  • специальной техники - 17.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.

В частности, по данным Сил обороны юга Украины, ВСУ на этом направлении убили 47 оккупантов, 1 танк, 1 БТР-82; 1 РСЗО "Град", 4 пушки, 3 единицы автомобильной техники. Кроме этого, уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения, 8 наблюдательных пунктов.

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Война в Украине